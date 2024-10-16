Tümosan Konyaspor’da Beşiktaş’a mesaisi! Anadolu Kartalı’nda tempo yüksek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı Mısır Premier Lig ekiplerinden Pyramids ile hazırlık maçı yaparak değerlendiren yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından 1 günlük izne ayrılmıştı. Anadolu Kartalı, 15 Ekim Salı günü itibariyle çalışmaların yeniden başlamıştı.
Anadolu Kartalı'nda tempo yüksek
Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Konyaspor'da tempo oldukça yüksek. Haftanın ilk antrenmanlarını savunma kurgusu üzerine gerçekleştiren yeşil-beyazlılar; son periyodu ise hücum varyasyonlarıyla geride bırakacak.
Teknik heyet Beşiktaş'ı ezberledi
Konyaspor teknik heyeti Beşiktaş'ı ezberledi. Siyah-beyazlıların son maçlarını analiz eden heyet, rakibin eksiklerini avantaja çevirmek için farklı planlar ve stratejiler oluşturdu. Çamdalı ve ekibinin stratejileri ise merak konusu oldu. Tüm bu sorular, 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada cevabını bulacak.
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