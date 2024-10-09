Yavru Kartallar Alanya’da çıkış arıyor

Ligde çıktığı son 2 maçında Aliağa ve Çankaya'ya mağlup olan yeşil-beyazlılar, hafta sonu Alanya deplasmanından puanla dönmek istiyor. Alanya 1221 ile 1922 Konyaspor arasında; 13 Ekim Pazar günü Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
1922 Konyaspor'un rakibi Alanya 1221
Sezona Karabük İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan 1922 Konyaspor, akabinde çıktığı Viranşehir Belediyespor ve Pazarspor maçlarından da beraberliklerle ayrıldı.
Deplasmanda Aliağa'ya mağlup olan yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz Cumartesi günü de kendi saha ve seyircisi önünde Çankaya'ya mağlup oldu. Gelecek haftalar için çıkışa geçmek isteyen 1922 Konyaspor, gözünü hafta sonu oynanacak Alana 1221 maçına çevirdi.
(Selman Kaya)