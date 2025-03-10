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Aksaray Belediyesi duyurdu! Tüm Aksaraylılar yarın davetli

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Aksaray Belediyesi duyurdu! Tüm Aksaraylılar yarın davetli

Aksaray Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla tüm Aksaraylıları manevi bir akşama davet etti.

Aksaraylılar Kur'an ziyafetine davetli!

Ramazan ayının huzur, rahmet ve bereketini paylaşmak amacıyla düzenlenen Kur'an ziyafeti, 11 Mart Salı günü Ulu Camii'de gerçekleştirilecek.

Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu yer alacak

Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle gönüllerin aydınlanacağı bu özel programda, Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu da yer alacak. Saat 19:30'da başlayacak etkinlikte, Hafız Kızılcaoğlu'nun okuyacağı ayetler ve yapacağı sohbetlerle katılımcılar manevi bir atmosferde buluşacak.

Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu kimdir?

Erzurum'da dünyaya gelen Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu, Hafız Osman Şahin Hoca'nın öğrencisidir. Önceleri İstanbul Fatih semtinde Atik Ali Paşa Camii'nde İmam – Hatip olarak vazifesini ifa etmiştir. 2004 yılında vekil imam olarak görevini sürdürürken Ürdün'de gerçekleşen Kuran-ı Kerim yarışmasında dünya genelinden gelen 40 tane hafız arasından Dünya 1. si olarak Kur'an Okuma konusundaki ehliyetini tescillemiştir. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kocatepe Camii'nde düzenlediği hafızlık yarışmasında da birinciliği bulunan Hafız Kızılcaoğlu, şu an diyanete bağlı olarak vazifesini sürdürmektedir.

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