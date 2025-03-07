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Aksaray’da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

Aksaray’da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Aksaray İçin Güncel Verileri Açıkladı: Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Yağış Bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Aksaray’da hava sıcaklığı artıyor. İşte Aksaray’da 5 günlük hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, 8 Mart Cumartesi gününden 13 Mart Perşembe gününe kadar Aksaray ve ilçelerinde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve hafta sonu adeta bahar havası yaşanacağı öngörülüyor.

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Hava Sıcaklıkları Nasıl Değişecek?

Aksaray'da sıcaklıklar, geçtiğimiz haftaya kıyasla 10 derece birden artacak. Son günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, sıcaklık değerleri giderek yükselmeye devam edecek.

 

8 Mart Cumartesi

Aksaray'da Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık değerleri daha da yükselerek 24 dereceye kadar çıkacak. Güneşli ve az bulutlu havanın etkili olacağı bu günlerde, Aksaray'da baharın ilk belirtileri hissedilecek. Uzmanlar, sıcaklık değişimine karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

9 Mart Pazar

Hafta Sonu Planı Yapacaklar İçin Öneriler

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ve açık hava etkinliklerine katılmak için uygun bir hafta sonu bekleniyor. Ancak sıcaklık değişimlerine karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olunması öneriliyor.

10 Mart Pazartesi

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Aksaray hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°

Yarın için Aksaray hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°

9 Mart 2025 Pazar Aksaray hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°

10 Mart 2025 Pazartesi Aksaray hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°

11 Mart 2025 Salı Aksaray hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°

Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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