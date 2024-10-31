Anneler kurdukları dernek ile otizmli çocuklara umut oluyor

İzmir’in Urla ilçesinde otizmli çocukları olan anneler, evlatları için verdikleri mücadeleyi Urla Otizmle Yaşam Derneği ile devam ettiriyor. Oğlu Uras Şahin’e (6) 3 yaşında teşhis konmasıyla otizmle tanışan Urla Otizmle Yaşam Derneği Kurucu ve Başkanı Müge Şahin (38), “Toplum tarafından soyutlanıyoruz. Garip bakışlara maruz kalıyoruz. Dernekte önceliğimiz otizm farkındalığını arttırmak, daha sonra eğitim, istihdam alanları için fırsat yaratmak” dedi.

Urla ilçesinde otizmli çocuk sahibi anneler, evlatları için verdikleri mücadeleyi Urla Otizmle Yaşam Derneği ile sürdürüyor. 32 ailenin bir araya gelerek 7 Eylül'de kurduğu Urla Otizmle Yaşam Derneği ile otizmli çocuklara umut olunmasının amaçlandığı bildirildi. Dernek ile sörf derslerine başlayan otizmli çocuklara, eğitim ve istihdam için alan açılması da hedefleniyor.

Oğlu Uras Şahin'e 3 yaşında teşhis konmasıyla otizmle tanışan Urla Otizmle Yaşam Derneği Kurucu ve Başkanı Müge Şahin, yaşadıkları zorlukları diğer aileler ile ele ele vererek yenmek istiyor. Şahin, "Çocuklarımızın fiziksel özelliklerinde, görünürlüklerinde bir sıkıntı olmadığı için insanlar otizmi tanımıyor. Otizm aslında, sosyal yetersizlik. Eğitim ve istihdam konusunda gerçekten çok eksikler var. Bu sebeple birçok çocuk eğitimden mahrum kalıyor. Sesimizi duyurmak için aileler olarak bir araya geldik. Genç otizmliler şu anda eve kapandı. Onlar için mücadele etmek istiyoruz. Mola evleri düşünüyoruz, okullar düşünüyoruz. Sosyal tesisler de bu çocukların sosyalleşebileceği ailelerin ve çocukların yükünü hafifletecek yerler için projeler yapmak istiyoruz. Biz insanlar tarafından soyutlanıyoruz. Garip bakışlara maruz kalıyoruz. Dernekte önceliğimiz otizm farkındalığını arttırmak. Daha sonra eğitim, istihdam alanları için fırsat yaratmak istiyoruz" dedi.

Dernek olarak Urla Deniz Kulübü'yle iş birliği yaptıklarını belirten Şahin, "Üç yetişkin, üç de küçük yaş otizmli birey için sörf eğitimi vererek lisans belgelerini alacağız. Eğitimlerimiz halen devam etmekte, bu şekilde çocukları hayata kazandırıp, sosyalleşme sürecine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

‘YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI ANCAK BU DURUMU YAŞAYAN AİLELER BİLİYOR'

Otizmli Ahmet Asrın Bayer'in (11) babası Bayram Bayer (51), "Oğluma küçük yaşlardan beri özel eğitimler ile destek oluyoruz ve hala mücadelemiz sürüyor. Şehir hayatında otizmli çocuklu ailenin yaşaması çok zor, özellikle apartman hayatında yaşamak daha zor. Yaşadığımız zorlukları ancak bu durumu yaşayan aileler biliyor. Bu nedenle çoğunlukla şehir dışında, mahalle, çiftlik hayatının olduğu yerlerde yaşamak daha uygun oluyor. Ailede mutlaka birinin çalışmadan evde çocuğuyla ilgilenmesi gerekiyor. Eşim hala çalışmaya devam ettiğinden dolayı çocuğumuza ben bakıyorum. Annelerin kurduğu dernekte ben de varım. Bu şekilde aileyle birlikte çocuklarımız için bir şeyler yapabilme çabası içerisindeyiz" dedi.

'OTİZM KONUSUNDA BİLİNÇLENİLSİN İSTİYORUZ'

Otizmli Can Satıcı'nın (4) annesi Merve Satıcı (37) ise "2 yaşındayken otizm tanısı aldık. O zamandan itibaren çok yoğun bir eğitim, dil terapisi ve evde de bir sürü araç gereçle destek verdik. Bu süreç çok yorucu. Dernekte bizim gibi ailelerin yaşadığı sorunları, dışarıda karşılaştığımız durumlara karşı çözüm yollarını konuşuyoruz. Aileler olarak biraz nefes almak istiyoruz. Çünkü otizmle ilgili herkesin bir fikri yok. Bu nedenle dışarıda bazen güzel karşılanmaya da biliyoruz. Bakışlardan rahatsız olduğumuz oluyor. İnsanlar, otizm konusunda bilinçlensin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA