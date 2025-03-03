ANTALYA HAVA DURUMU | Antalya yeni haftayı yağışla karşılıyor! Hazırlıklı olun!
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.
Yarın için Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°.
5 Mart 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°.
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