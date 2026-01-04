Türkçedeki akrabalık terimleri, aile bağlarının yönüne ve cinsiyete göre oldukça spesifik isimler almaktadır.
Bekâr Birinin Kız Kardeşinin Kocası, O Kişinin Nesi Olur?
Cevap: Bekâr birinin kız kardeşinin kocası, o kişinin "Eniştesi" olur.
Bu durumla ilgili bazı ek bilgiler şöyledir:
-
Medeni Durum Etkisi: Kişinin kendisinin bekâr veya evli olması bu tanımı değiştirmez. Kız kardeşle evlenen kişi her zaman "enişte" olarak adlandırılır.
-
Geleneksel Kullanım: "Enişte" terimi, sadece kız kardeşin kocası için değil, aynı zamanda halanın veya teyzenin kocası için de kullanılan genel bir akrabalık terimidir.
