Cenaze namazı: Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Cenaze namazı kılınışı ve cenaze namazında okunacak dualar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sıkça sorulan sorular sayfasında paylaşıldı. Yine cenaze namazının hükmü ve namaz esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar kurum tarafından duyuruldu. Peki, cenaze namazı abdestsiz kılınır mı ve hangi hususların atlanmaması gerekiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından aktarılan bilgilere göre cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah'a hamd ve senâ etmek, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir. CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR? Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar "ve celle senâük” cümlesiyle birlikte "Sübhaneke”yi okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve "Salli-Bârik” duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fâtiha” suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39). Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur. ABDESTSİZ CENAZE NAMAZI KILINIR MI? Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir.

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