Cep telefonlarının tuş takımında, genellikle hangi rakamın bulunduğu tuşun üzerinde “JKL“ yazar?

Geleneksel cep telefonu tuş takımları, 1960'larda standartlaşan ITU-T E.161 düzenine göre harf ve rakam eşleşmelerine sahiptir. Akıllı telefonlar öncesi dönemde mesaj yazmanın temelini oluşturan bu düzende, her rakama alfabenin belirli harfleri atanmıştır.
Cep telefonlarının tuş takımında "JKL" harfleri hangi rakamın üzerindedir?
Standart tuş takımı düzeninde "JKL" harfleri 5 rakamının bulunduğu tuşun üzerinde yer alır.
Diğer rakamlar ve üzerindeki harf eşleşmeleri şöyledir:
2: ABC
3: DEF
4: GHI
5: JKL
6: MNO
7: PQRS
8: TUV
9: WXYZ
Cevap: 5
