Deha 21. bölüm tek parça full HD izle! Deha son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Deha 21. bölümünü tam HD olarak izlemek isteyen seyirciler, bölümün tek parça halini ve detaylı izleme linklerini araştırıyor. Deha son bölümde neler yaşandı? 21. bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde…

Deha dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler, Deha 21. bölümünü full HD ve tek parça olarak izlemek için araştırmalar yapıyor. Deha 21. bölüm full HD izleme linki ve detayları merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte Deha 21. bölüm hakkında tüm detaylar ve izleme seçenekleri...

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Devran ve Kuduz İskender'in yardımları sayesinde polis soruşturmasından sıyrılırlar. Devran, İskender'in ona bu kadar iyilik yapmasının ardındaki nedeni sorgularken, bir yandan da kaybolan Karga'nın izini sürmeye devam eder.

İskender'in desteğiyle altın işinde yükselirken Devran, ona olan güvenini pekiştirir. Ancak İskender, Altay cinayetinden kurtulmak için planlar yaparken, aynı zamanda bir taşla birçok kuş vurmayı hedefler. Aysel, her zamanki gibi İskender'in planlarına kendi tarzıyla dahil olurken, Devran, İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

DEHA 21. BÖLÜM İZLE

Deha 21. Bölümü izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

DEHA 21. BÖLÜM İZLE

Kaynak: Haber Merkezi