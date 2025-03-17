DEHA 25. bölüm fragmanı izle! Deha 25. bölüm fragmanı full hd izle

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler Show TV Deha 25. bölüm fragmanı izle, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle full sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Deha son bölümü ile çok konuşuldu. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Deha 25. bölüm fragmanı, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle" sorguları yapıyor. İşte Deha 25. bölüm fragman linki...

DEHA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Devran, İskender'e söz verdiği gibi onun elindeki her şeyi almak için fark ettirmeden birden fazla cephede harekete geçer.

Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanarak İskender'in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlayarak hem elindeki her şeyi alır hem de İskender'in Aysel'e yalan söylemesine neden olur.

Karahan, İmre'nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan'la iş birliği yapar. Karahan'ın ise Devran'a bu iş birliğinden farklı bir sürprizi daha vardır. Fakat Devran bu sürprize şaşırmaz..

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli

DEHA 25. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi