DİYANET DUYURDU | Zekat kime verilir, kimlere verilmez? Zekat ne zaman verilir?

Zekat verme zamanı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Dini sorumluluklarını yerine getirmek isteyen bireyler, “Zekat ne zaman verilir? Zekat vermek için belirli bir tarih var mı?“ gibi soruları araştırıyor. İşte Diyanet’e göre zekat verme zamanı ile ilgili önemli bilgiler...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zekat, fidye ve fitre gibi konular, Müslümanlar tarafından daha fazla araştırılmaya başlandı.

Zekat, belirli bir mal varlığına sahip olan bireylerin, ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken farz bir ibadet olarak kabul edilirken; fitre ise yalnızca Ramazan ayında verilen, fakirlere yardım amacıyla yapılan bir sadaka türüdür.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât senenin herhangi bir zamanında verilebilir. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır.

Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.

Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.

ZEKAT FİTRE VE FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kişiler, Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevli memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen müellefe-i kulûb, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalanlardır.

Zekât ve fitre, ana, baba, büyükanne ve büyükbabalara, oğul, oğulun çocukları, kız, kızın çocukları ve bu çocuklardan doğan torunlara, eşe, Müslüman olmayanlara, zenginlere yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişilere verilemez. Ayrıca, babası zengin olan ergen olmamış çocuklara da verilmez.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi