Erdoğan Arıkan sağlık durumu | Erdoğan Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uzun yıllardır TRT ekranlarında sunuculuk ve spikerlik yapan Erdoğan Arıkan sağlık durumu merak ediliyor. Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Sakaryaspor’un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan hastaneye kaldırıldı. Arıkan’ın Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Peki, Erdoğan Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Erdoğan Arıkan, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Keçiörengücü'nün sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maçı anlattığı sırada rahatsızlandı. Canlı yayın sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Arıkan hastaneye kaldırıldı. TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu da bu gelişmeyle birlikte merak edildi. Peki, Erdoğan Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

ERDOĞAN ARIKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Keçiörengücü'nün sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maçı anlattığı sırada rahatsızlandı, ekip arkadaşlarının ihbarı üzere olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılan Arıkan'ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erdoğan Arıkan, 1963 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunudur. 3 yıl Diyarbakır Radyosunda olarak görev yaptıktan sonra, halen devam eden spikerlik görevine başlamıştır. 2006 ve 2008 yılları Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü'nü kazanan Erdoğan Arıkan, yine 2006 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödülüne "En İyi Program” kategorisinde sahip olmuştur.

İsmini, duyurduğu program "Stadyum” ile başta futbolseverler olmak üzere tüm Türkiye'nin beğenisi kazanan Arıkan, katıldığı uluslararası birçok önemli organizasyonda da hem kişisel hem de ulusal temsilleri layıkıyla yerine getirmiştir.

6 Dünya Kupası, 4 Avrupa Futbol Şampiyonası, 3 Olimpiyat Oyunlarının yanı sıra, tenis ve atletizm alanındaki dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları ve 1993 yılından bugüne çeşitli ülkelerde gerçekleşen Avrupa Kupası maçlarında görev alan Arıkan, spikerlik ve sunuculuk alanındaki tüm bu çalışmalarının yanında programcılık sektöründe de değerli yapımlara imza atmıştır. "Süper Bir Gol”, "Futbol Her Şeye Değer”, "Spor Artı”, "Teknik Analiz”, "Yüz Yüze Futbol” ve "Spor Stüdyosu” adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Erdoğan Arıkan; yine bu alanda önemli pek çok ödülün de sahibi olmuştur.