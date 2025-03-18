Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Eşref Rüya hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eşref Rüya dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu!
Eşref Rüya dizisi başlayacağı tarih merak ediliyor. Kanal D’nin yeni dizisinde başrolde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir yer alıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eşref Rüya için geri sayım başladı.
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri...
Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.
OYUNCU KADROSU
Çağatay Ulusoy – Eşref
Demet Özdemir – Nisan
Necip Memili
Büşra Develi
Görkem Sevindik
Ceren Benderlioğlu
Ahmet Rıfat Şungar
Tolga Tekin
Deniz Hamzaoğlu
Macit Koper
Yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınmaktadır.
Eşref Rüya ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak.
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