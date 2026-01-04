GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,59
STERLİN
58,35
GRAM
6.305,45
ÇEYREK
10.350,58
YARIM ALTIN
20.601,17
CUMHURİYET ALTINI
41.072,34
YAŞAM Haberleri

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir eserin sahibi hangisidir?

- Güncelleme Tarihi:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir eserin sahibi hangisidir?

Türkiye'deki yasal düzenlemelere göre eser sahipliği, bir ürünün ortaya çıkmasındaki yaratıcı süreci temel alan hukuki bir statüdür.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) Göre Eser Sahibi Kimdir?

Cevap: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre bir eserin sahibi, onu meydana getiren kişidir.

Kanunun 8. maddesinde açıkça belirtilen bu tanıma dair temel ilkeler şunlardır:

  • Gerçek Kişi Olma Zorunluluğu: Bir eserin sahibi kural olarak o eseri tasarlayan ve var eden gerçek kişidir. Tüzel kişiler (şirketler, vakıflar vb.) bazı durumlarda eser üzerindeki mali hakları kullanma yetkisine sahip olsalar da, "eser sahibi" sıfatı her zaman yaratıcıya aittir.

  • Manevi Haklar: Eser sahibi, eserin kamuya sunulması, adının belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını önleme gibi devredilemez manevi haklara sahiptir.

  • Mali Haklar: Eser sahibi; işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve pay ile kapıdan satış gibi mali hakları kendisi kullanabilir veya başkalarına devredebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER