Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir eserin sahibi hangisidir?

Türkiye'deki yasal düzenlemelere göre eser sahipliği, bir ürünün ortaya çıkmasındaki yaratıcı süreci temel alan hukuki bir statüdür.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) Göre Eser Sahibi Kimdir?
Cevap: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre bir eserin sahibi, onu meydana getiren kişidir.
Kanunun 8. maddesinde açıkça belirtilen bu tanıma dair temel ilkeler şunlardır:
Gerçek Kişi Olma Zorunluluğu: Bir eserin sahibi kural olarak o eseri tasarlayan ve var eden gerçek kişidir. Tüzel kişiler (şirketler, vakıflar vb.) bazı durumlarda eser üzerindeki mali hakları kullanma yetkisine sahip olsalar da, "eser sahibi" sıfatı her zaman yaratıcıya aittir.
Manevi Haklar: Eser sahibi, eserin kamuya sunulması, adının belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını önleme gibi devredilemez manevi haklara sahiptir.
Mali Haklar: Eser sahibi; işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve pay ile kapıdan satış gibi mali hakları kendisi kullanabilir veya başkalarına devredebilir.
