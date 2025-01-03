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Gassal maaşları 2025 ne kadar? Gassal nasıl olunur, gassal ne demek, ne iş yapar?

Gassal maaşları 2025 ne kadar? Gassal nasıl olunur, gassal ne demek, ne iş yapar?
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanmaya başlayan “Gassal“ dizisi, izleyicilerin gassallık mesleği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yol açtı. Peki, gassal nedir? Gassallar ne iş yapar ve maaşları ne kadar? Nasıl gassal olunur? İşte detaylar…

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanmaya başlayan "Gassal" adlı orijinal dizi, izleyicilerin gassallık mesleği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yol açtı. Peki, gassal nedir? Gassallar ne iş yapar ve maaşları ne kadar? Nasıl gassal olunur? İşte detaylar...

GASSAL NE DEMEK, NE İŞ YAPAR?

Gassal kelimesi, Arapça kökenli olup, ölü yıkama ve hazırlama işini yapan kişiyi tanımlar. Gassallar, özellikle İslam toplumlarında cenaze işlemlerini gerçekleştiren kişilerdir. Ölülerin yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazı öncesi hazırlıkları yapmak, gassallığın temel görevlerindendir. Bu süreç, ölüye saygı göstermek ve dini vecibeleri yerine getirmek amacıyla yapılır. Gassallar, aynı zamanda cenaze defin işlemleriyle ilgili olarak da yardım edebilirler.

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GASSAL NASIL OLUNUR?

  • Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak gerekir.

  • MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak gerekir.
  • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak gerekir.
  • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak gerekir.
  • İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmek gerekir.
  • Kadın cenazelerinin kadın gassallar tarafından yıkanması gerekir.
  • Erkek cenazelerinin erkek gassallar tarafından yıkanması gerekir.
  • Gassalın ölü bedenle çalışmaya hazır olması ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olması gerekir.

GASSAL OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI

Gassal olmak için en az 18 yaşında olması gerekiyor.

GASSAL MAAŞLARI 2025

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösteriyor.

6 aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Bu veriler doğrultusunda, gassal maaşlarına yapılacak zam oranı da belirlendi.

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GASSAL MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Gassalların maaşları, deneyimlerine göre farklılık gösterebiliyor. 2025 yılı için ortalama maaşlar şu şekilde sıralanıyor:

Yeni Başlangıç: 30.000 TL
3 Yıl ve Üzeri Deneyim: 42.500 TL
6 Yıl ve Üzeri Deneyim: 45.000 TL
25 Yıl ve Üzeri Deneyim: 47.000 TL

Bu maaşlara, 2025 yılı için açıklanan yüzde 15,75'lik enflasyon farkının eklenmesiyle maaşlar şu seviyelere yükselecek:

Yeni Başlangıç: 34.725 TL
25 Yıl ve Üzeri Deneyim: 54.402 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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