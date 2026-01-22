Hangisi sözlükte tanımı olan bir deyimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dilimizde günlük konuşma sırasında ağzımızdan dökülen pek çok kalıplaşmış söz vardır. Ancak bu sözlerin bir kısmı sadece popüler kültürün bir parçasıyken, bir kısmı asırlardır sözlüklerimizde kendine yer bulan köklü deyimlerdir.

Hangisi, sözlükte tanımı olan bir deyimdir?

Seçenekler arasında yer alan ve bir kişinin çok zengin olduğunu, parasının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu anlatmak için kullanılan "Denizde kum, onda para" ifadesi, Türk Dil Kurumu (TDK) atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan gerçek bir deyimdir. Halk arasında bazen "bende para" şeklinde de kullanılan bu kalıp, mecazi anlamı ve kalıplaşmış yapısıyla dilimizin yerleşik bir parçasıdır.

Cevap: Denizde kum, onda para

