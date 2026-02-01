Kar yağacak mı, hangi illere yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa! Kar yağacak iller

31 Ocak Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminleri, kış şartlarının etkisini sürdürmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıklar birçok kentte düşük seyrini korurken, kar yağışı ihtimali özellikle iç ve yüksek kesimlerde gündeme geliyor. İşte 1 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova için güncel hava durumu beklentileri.

İstanbul'da Kar Yağacak mı?

İstanbul'da hava çok bulutlu ve soğuk olacak. Kent genelinde kar yağışı beklenmezken, özellikle yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde yer yer karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Merkez ilçelerde ise yağışın daha çok yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Ankara'da Kar Bekleniyor mu?

Başkent Ankara'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çevre ilçeler ve yüksek kesimlerde hafif kar ya da karla karışık yağmur ihtimali değerlendirilirken, şehir merkezinde yağışın ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma riski öne çıkıyor.

İzmir'de Kar Yağışı Olacak mı?

İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu nedenle kent genelinde kar yağışı beklenmiyor. Zaman zaman yağmur görülebilirken, kar ihtimali bulunmuyor.

Antalya'da Kar Var mı?

Antalya'da kıyı kesimlerde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar görülebileceği tahmin ediliyor. Kent merkezinde ise yağmurun etkili olması öngörülüyor.

Yalova'da Kar Yağacak mı?

Yalova'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Kent merkezinde kar yağışı beklenmezken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinde soğuk hava daha belirgin hissedilecek.

Meteoroloji kaynaklarından yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışı beklentisi daha çok iç ve yüksek kesimlerle sınırlı kalırken, büyük şehir merkezlerinde yağmur ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Güncel tahminler doğrultusunda vatandaşların hava koşullarını takip ederek planlarını yapmaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi