Karabük’te 18 Mart Salı yarın okullar tatil mi? Karabük’te okullar tatil edildi mi?

“Karabük’te 18 Mart Salı günü okullar tatil mi?“ sorusu merak konusu oldu. Soğuk hava ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, pek çok kişi okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Karabük'te okulların tatil edilip edilmeyeceği, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının etkisiyle merak konusu oldu. Öğrenciler ve öğretmenler, 18 Mart Salı günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Pek çok kişi, kar nedeniyle eğitime ara verilmesi ihtimalini sorguluyor. Peki, Karabük'te 18 Mart Salı günü okullar tatil mi? İşte cevabı...

KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Karabük'te okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak Karabük Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Karabük'te okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi