Kasko Sigortası Neleri Karşılar? Neden Hayati Önem Taşır?

Günümüzde artan araç fiyatları ve trafik yoğunluğu, kasko sigortası ve trafik sigortasını bir lüks olmaktan çıkararak zorunlu bir ihtiyaç haline getirmiştir. Trafik sigortasının yasal zorunluluk olması nedeniyle bilinirliği yüksek olsa da "Kasko sigortası neleri karşılar?" sorusu pek çok araç sahibinin aklını kurcalamaya devam etmektedir. Aracınızın değerini korumak ve beklenmedik masraflardan kaçınmak için kasko sigortasının kapsamını doğru anlamak gerekir.

Kasko Sigortası Nedir ve Temel Kapsamı

Kasko; aracınızın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşacak zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası sadece karşı tarafın hasarını karşılarken, kasko sigortası kendi aracınızdaki hasarları poliçeniz kapsamında tazmin eder. Ayrıca olası bir kaza durumunda anlaşmalı servislerde ücretsiz onarım imkânı sunarak bütçenizi korur.

Kasko Teminatları Nelerdir?

Kasko poliçeleri sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilse de, genel olarak aşağıdaki ana teminatları içerir:

Çarpma ve Çarpışma: Aracın hareket halindeyken veya park halindeyken bir başka araç ya da nesneyle temasından doğan hasarlar.

Aracın hareket halindeyken veya park halindeyken bir başka araç ya da nesneyle temasından doğan hasarlar. Devrilme, Düşme, Yuvarlanma: Aracın kontrol dışı şekilde devrilmesi veya savrulması sonucu oluşan zararlar.

Aracın kontrol dışı şekilde devrilmesi veya savrulması sonucu oluşan zararlar. Yanma: Aracın bir sebeple alev alması sonucu oluşan hasarlar.

Aracın bir sebeple alev alması sonucu oluşan hasarlar. Hırsızlık: Aracın veya araç parçalarının çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Aracın veya araç parçalarının çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi. Doğal Afetler: Deprem, sel ve fırtına gibi durumlar (Poliçeye bağlı olarak ana veya ek teminat olarak yer alabilir.)

Bu temel teminatların yanı sıra; hasarsızlık koruma, eskime payı düşmeme, ikame araç, cam kırılması, ferdi kaza teminatı, yol yardım hizmeti ve mini onarım gibi ek hizmetler de poliçe kapsamına alınabilir. İhtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi seçmek için online kasko teklifi alırken teminat detaylarını dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Kasko Neden Önemlidir ve Neden Yaptırmalısınız?

Araç fiyatları düşünüldüğünde, kasko sigortası artık bir lüks değil, gerçek bir ihtiyaçtır. Trafik sigortası sadece karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılarken, kasko kendi aracınızı korur. Her iki sigortanın birlikte bulunması, tam kapsamlı bir güvence sağlar. Kasko sigortası ayrıca yol yardım, ikame araç ve mini onarım gibi ek hizmetlerle günlük hayatınızı kolaylaştırır. Özellikle yeni ve pahalı araçlar için kasko yaptırmak, akıllıca bir yatırımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Tek Taraflı Kazalarda Kasko Ödeme Yapar mı?

Evet, tek taraflı kazalar (duvara sürtme, direğe çarpma vb.) kasko kapsamındadır. Ancak bu durumlarda hasarın tazmini için olay yerinin fotoğraflanması ve genellikle polis veya jandarma tutanağı gerekebilir. Önemli bir uyarı: Sürücünün alkollü olması veya ehliyetsiz olması gibi durumlar, hasarın kapsam dışı kalmasına neden olur.

Yüzde Yüz Kusurlu Olduğum Kazada Kasko Hasarımı Öder mi?

Kaskonun en büyük avantajı budur. Kazada %100 kusurlu olsanız bile, poliçe şartlarına aykırı bir durum (alkol, uyuşturucu, kasıt vb.) yoksa kasko şirketi aracınızın onarım masraflarını karşılar. Trafik sigortanız karşı tarafım hasarını öderken, kaskonuz sizin aracınızda oluşacak masrafları karşılar.

İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Neden Önemlidir?

Trafik sigortasının karşı tarafa vereceği zararlar için belirlenmiş bir limit vardır. Lüks bir araca çarptığınızda bu limit yetersiz kalabilir. İşte bu noktada kasko poliçenizin içindeki İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı devreye girer ve trafik sigortasının limitini aşan kısmı öder

Hırsızlık Durumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araç hırsızlığı, kasko poliçelerinin temel teminatları arasında yer alır. Ancak hırsızlığın ihmal sayılabilecek durumlar sonucunda gerçekleşmesi halinde teminat kapsamı poliçede yer alan özel şartlar çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu nedenle poliçede yer alan teminat kapsamı ile özel şartların dikkatle incelenmesi önemlidir.

Kaynak: Bülten