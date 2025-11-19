Kilitbahir Kalesi: Tarihin Kalbine Yolculuk

Eceabat'a bağlı küçük ve sakin bir yerleşim olan Kilitbahir Köyü'nde bulunan Kilitbahir Kalesi, Türkiye'nin en etkileyici tarihi yapılarından biri olarak kabul edilir. Çanakkale'yi ziyaret edenlerin mutlaka görmeleri gereken yerler arasındadır. Peki Kilitbahir Kalesi nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar…

Kilitbahir Kalesi Hakkında

Fatih Sultan Mehmet tarafından Çanakkale Boğazı'nın en dar noktasına inşa ettirilen bu ihtişamlı yapı, mimari formu ve stratejik konumu ile benzersiz bir görüntü sunar. Osmanlı döneminde savunma amacıyla yapılan birçok yapıdan ayrılan kaleyi özel kılan en önemli detay ise üç yapraklı yoncayı andıran özgün planıdır. Bu tasarım, dönemin askeri ihtiyaçlarına uygun bir koruma sistemi oluşturmasının yanı sıra kaleye estetik bir kimlik de kazandırmıştır.

Kilitbahir Kalesi, 7 katlı ve üçgen bir düzene sahip gövdesiyle boğaza hâkim bir noktada yükselir. Çevresini saran iç ve dış hendekleri zaman içinde yenilenerek günümüze ulaşmış, böylece kalenin bütünlüğü büyük ölçüde korunmuştur.

1980 yılında korunması gereken kültürel varlıklar arasına alınan yapı, 2013'te geçirdiği kapsamlı restorasyon sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kaleyi gezerken dar koridorlardan büyük avluya açılan bölümlere kadar pek çok alanı inceleyebilir, surlara çıktığınızda ise Çanakkale Boğazı'nın nefes kesen panoramasını izleyebilirsiniz. Özellikle gün batımında burada çekilen fotoğraflar eşsiz bir manzara vadeder.

Kilitbahir Kalesi Nerede?

Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Köyü'nde yer alır. Boğazın en dar noktasında konumlandığı için tarih boyunca stratejik önem taşımış, bugün ise tarih meraklılarının ve manzara tutkunlarının ilgi odağı hâline gelmiştir. Köyün merkezine oldukça yakın olan kale, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk ve sakin bir köy atmosferi yaratır.

Kilitbahir Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Kilitbahir Kalesi'ne ulaşmak oldukça kolaydır. Çanakkale merkezden kalkan Gestaş feribotları ile kısa bir boğaz yolculuğu yaparak Kilitbahir'e geçebilirsiniz. Feribotlar gün boyunca sık aralıklarla sefer düzenlediği için bekleme süresi çok kısa olur.

Kilitbahir'e ulaştıktan sonra iskeleye yakın bir konumda bulunan kaleye yürüyerek birkaç dakika içinde varılabilir. Dilerseniz Eceabat üzerinden minibüslerle de köye ulaşabilir, günübirlik bir geziyle kaleyi rahatlıkla keşfedebilirsiniz. Kilitbahir Kalesi ile ilgili güncel bilgilere Çanakkale haber kaynakları üzerinden ulaşmanız mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi