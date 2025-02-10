Konya’nın köklü aileleri! Bazıları çok tanıdık gelecek

Konya’nın ’köklü aileleri’ listesindeki bazı isimler çok tanıdık gelecek.

Konya, tarih boyunca ilim, kültür ve hayırseverlik alanlarında önemli katkılar sunmuş köklü ailelere ev sahipliği yapmıştır. Bu ailelerde, sadece büyük âlimler yetiştirmekle kalmamış, aynı zamanda hayır kurumları ve vakıflar kurarak toplumsal dayanışmanın temel taşlarını oluşturmuşlardır. Geçmişte bu ailelerin üyelerinin kimi zaman bir medresede müderris, kimi zaman bir hayır işinin mimarı olarak anılmış ve isimleri toplum içinde "Konya eşrafından..." biçiminde anılmıştır.

Hepsi ayakta kalamadı!

Zaman içinde ailelerin bir kısmı dağılmış, bazıları farklı şehirlere göç etmiş, bazıları ise eski gücünü kaybetmiştir. Konya'nın kültürel ve tarihsel dokusunda derin izler bırakan bu ailelerin unutulmaması için bazı çalışmalar yapıldı, yazılı olarak bazı kaynaklarda kendilerine yer verildi. Konya Ansiklopedisi olan KONYAPEDİA'da yer alan Mehmet Ali Uz'un bir yazısında Konya'nın köklü ailelerine yer veriyor.

Konya'nın bilinen köklü ailelerinden bazıları şunlardır:

-Abaoğulları

-Ağazadeler

-Ahaveynler

-Alaybeyler

-Altıoklar

-Armağanlar

-Atçekenler

-Avcılar

-Avukatlar

-Ayanbeyler

-Ayvatoğulları

-Azimzadeler

-Babahasanlar

-Bakkalbaşılar

-Bayramzadeler

-Belviranlılar

-Botsalılar

-Burhanzadeler

-Cimcimeler

-Çekirdekçiler

-Çöğenler

-Dedeler

-Dülgerzadeler

-Fettahlar

-Gevrakiler

-Hacı Behçetler

-Hacıkaymaklar

-Hacıveliler (Bezirciler)

-Hamdizadeler

-Hattatlar

-Helvacızadeler

-Hocazadeler

-Hotamışlılar

-İplikçiler

-Kadayıfçılar

-Kadızadeler

-Kadir Şeyhzadeler

-Karacığanlar

-Karahafızlar

-Kaplanlar

-Karpuzoğulları

-Kaşıkçılar

-Keleşler

-Ketenciler

-Kirişçiler

-Kişnişçiler

-Koyunoğulları

-Kulluklar

-Kurşuncular

-Kürkçüler

-Mullafaoğulları

-Müsevvitzadeler

-Nakiboğulları

-Nalçacılar

-Nurullahoğulları

-Oğlakçılar

-Postalcızadeler

-Samancılar

-Sandıkçılar

-Semerciler

-Soğancılar

-Takvalar

-Taşpınarlılar

-Telliler

-Termiyeciler

-Tobbaşlar

-Topçuzadeler

-Uzluklar...