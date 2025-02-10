GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Konya’nın köklü aileleri! Bazıları çok tanıdık gelecek

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’nın köklü aileleri! Bazıları çok tanıdık gelecek
Konya’nın ’köklü aileleri’ listesindeki bazı isimler çok tanıdık gelecek.

Konya, tarih boyunca ilim, kültür ve hayırseverlik alanlarında önemli katkılar sunmuş köklü ailelere ev sahipliği yapmıştır. Bu ailelerde, sadece büyük âlimler yetiştirmekle kalmamış, aynı zamanda hayır kurumları ve vakıflar kurarak toplumsal dayanışmanın temel taşlarını oluşturmuşlardır. Geçmişte bu ailelerin üyelerinin kimi zaman bir medresede müderris, kimi zaman bir hayır işinin mimarı olarak anılmış ve isimleri toplum içinde "Konya eşrafından..." biçiminde anılmıştır.

Hepsi ayakta kalamadı!

Zaman içinde ailelerin bir kısmı dağılmış, bazıları farklı şehirlere göç etmiş, bazıları ise eski gücünü kaybetmiştir. Konya'nın kültürel ve tarihsel dokusunda derin izler bırakan bu ailelerin unutulmaması için bazı çalışmalar yapıldı, yazılı olarak bazı kaynaklarda kendilerine yer verildi. Konya Ansiklopedisi olan KONYAPEDİA'da yer alan Mehmet Ali Uz'un bir yazısında Konya'nın köklü ailelerine yer veriyor.  

Konya'nın bilinen köklü ailelerinden bazıları şunlardır:

-Abaoğulları

-Ağazadeler

-Ahaveynler

-Alaybeyler

-Altıoklar

-Armağanlar

-Atçekenler

-Avcılar

-Avukatlar

-Ayanbeyler

-Ayvatoğulları

-Azimzadeler

-Babahasanlar

-Bakkalbaşılar

-Bayramzadeler

-Belviranlılar

-Botsalılar

-Burhanzadeler

-Cimcimeler

-Çekirdekçiler

-Çöğenler

-Dedeler

-Dülgerzadeler

-Fettahlar

-Gevrakiler

-Hacı Behçetler

-Hacıkaymaklar

-Hacıveliler (Bezirciler)

-Hamdizadeler

-Hattatlar

-Helvacızadeler

-Hocazadeler

-Hotamışlılar

-İplikçiler

-Kadayıfçılar

-Kadızadeler

-Kadir Şeyhzadeler

-Karacığanlar

-Karahafızlar

-Kaplanlar

-Karpuzoğulları

-Kaşıkçılar

-Keleşler

-Ketenciler

-Kirişçiler

-Kişnişçiler

-Koyunoğulları

-Kulluklar

-Kurşuncular

-Kürkçüler

-Mullafaoğulları

-Müsevvitzadeler

-Nakiboğulları

-Nalçacılar

-Nurullahoğulları

-Oğlakçılar

-Postalcızadeler

-Samancılar

-Sandıkçılar

-Semerciler

-Soğancılar

-Takvalar

-Taşpınarlılar

-Telliler

-Termiyeciler

-Tobbaşlar

-Topçuzadeler

-Uzluklar...

  • #Konya #Konya haberleri #Konya kültürü #Konya yaşam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER