Laçin Akyol kimdir, neden öldü?

Keman sanatında genç yaşta iz bırakan Laçin Akyol, 25 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Akyol’un ölüm haberi müzik dünyasını derinden etkiledi.

Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda dünya üçüncüsü olarak büyük bir gurur yaşatan 18 yaşındaki kemancı Laçin Akyol trafik kazasında hayatını kaybetti.

Müzik eğitimini İsviçre'de sürdüren Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndüğü biliniyor.

LAÇİN AKYOL KİMDİR?

Laçin Akyol, küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla dikkatleri üzerine çekmiş bir isimdir. İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol yetenekleri geliştirerek büyük başarılara imza attı.

Keman sanatçı olan Laçin Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ile önemli sahnelerde performans sergiledi.

2015 yılında Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük elde eden sanatçı, 2016 yılında aynı yarışmada ikincilik kazandı.

LAÇİN AKYOL NEDEN ÖLDÜ?

Laçin Akyol'un ölümüne sebep olay 25 Ocak 2025'te gerçekleşti. Bir önceki ay kayak kazası geçirerek ayağını kıran ve tedavi için Mersin'de ailesinin yanına gelen Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç sanatçı, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 18 yaşında hayatını kaybetti.

Laçin Akyol 25 Ocak 2025 tarihinde trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeti.

LAÇİN AKYOL CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol'un kızı olan Laçin Akyol'un cenazesi, Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Laçin Akyol'un vefat etmesi, müzik dünyasında büyük kayıp olarak nitelendirildi. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük başarılarla ismini duyuran genç sanatçı, müzikseverlerin akıllarında yeteneği ve başarılarıyla yer tutacak.