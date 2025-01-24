GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

MEDAŞ YAYINLADI! 26 Ocak 2025 Pazar günü Karatay, Meram ve Selçuklu karanlığa gömülecek

MEDAŞ YAYINLADI! 26 Ocak 2025 Pazar günü Karatay, Meram ve Selçuklu karanlığa gömülecek
26 Ocak 2025 Pazar günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. İşte elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler...

MEDAŞ, Konya'da yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruyor.

26 Ocak 2025 Pazar günü günü, Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Vatandaşlar, planlı kesintiler hakkında önceden bilgi sahibi olarak olası mağduriyetlerin önüne geçmek istiyor.

MEDAŞ elektrik kesintisi

MEDAŞ, 26 Ocak 2025 Pazar günü Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Peki, Konya'da elektrik kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek? İşte Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

MEDAŞ elektrik kesintisi

Konya'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #medaş #konya haber #konya elektrik kesintisi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER