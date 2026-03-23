OnlyFans sahibi Leonid Radvinsky öldü! Radvinsky neden öldü? Leonid Radvinsky hasta mıydı?
- Güncelleme Tarihi:
OnlyFans’ın sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Yetişkin içerik platformu OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky hayatını kaybetti.
43 yaşındaki Radvinsky'nin, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle Pazartesi günü yaşamını yitirdiği bildirildi. Uluslararası haber ajansları Bloomberg ve Reuters de söz konusu gelişmeyi doğrulayan kaynaklar arasında yer aldı.
OnlyFans sözcüsü, "Leo Radvinsky'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Leo, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından huzur içinde hayatını kaybetti. Ailesi bu zor dönemde mahremiyet talep ediyor” ifadelerini kullandı.
2016 yılında İngiliz girişimci Tim Stokely tarafından kurulan OnlyFans, COVID-19 pandemisi sırasında uygulanan kapanmaların içerik üreticileri ve kullanıcıları çevrimiçi platformlara yönlendirmesiyle büyük bir popülerlik kazandı ve abonelik temelli yapısıyla küresel ölçekte önemli bir gelir ve eğlence kaynağına dönüştü.
Reuters, ocak ayında OnlyFans'ın, yaklaşık 5,5 milyar dolar (borç dahil) değerleyen bir anlaşma kapsamında yatırım şirketi Architect Capital'a çoğunluk hissesini satmayı değerlendirdiğini bildirmişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”