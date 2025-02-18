Ozan Balcı Kimdir? Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı kaç yaşında, nereli?

Van Valisi Ozan Balcı Kimdir? kaç yaşında, nerelidir? hayatı ve kariyeri, son atama kararının ardından merak konusu oldu. Van Büyükşehir Belediyesi’nde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Balcı’nın geçmişte üstlendiği görevler ve biyografisi araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın geçici olarak görevden alındığı duyuruldu. Zeydan’ın yerine Van Valisi Ozan Balcı’nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte, Ozan Balcı’nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu gibi sorular gündeme geldi. İşte Ozan Balcı’nın kariyeri ve biyografisine dair detaylar…

Ozan Balcı kimdir?, son yaşanan gelişmelerle birlikte kamuoyunun gündemine geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/77 Esas numaralı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025 tarihinde görülen duruşmada, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar doğrultusunda, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Zeydan'ın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri gereğince Van Valisi Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. İşte Ozan Balcı'nın biyografisi ve kariyerine dair detaylar…

Ozan Balcı Kimdir?

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kamu yönetimi ve idari görevlerde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir bürokrattır. Son atama kararıyla gündeme gelen Balcı, daha önce farklı bölgelerde kaymakamlık ve valilik yapmış, eğitimini ise Türkiye ve yurtdışında tamamlamış bir isimdir.

Ozan Balcı Nerelidir ve Kaç Yaşındadır?

Ozan Balcı, 1974 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Eğitim hayatına büyük önem veren Balcı, lise eğitimini 1992 yılında Ardahan Lisesi'nde okul birincisi olarak tamamladıktan sonra üniversite hayatına adım attı.

Ozan Balcı'nın Eğitimi ve Akademik Kariyeri

Üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde başlayarak, daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde Tarih, Politika ve Sosyoloji alanında yaptı. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini ise İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere'nin Southampton Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında aldı.

Ozan Balcı Hangi Görevlerde Bulundu?

Mesleki kariyerine kaymakam olarak başlayan Ozan Balcı, Ardahan-Damal ve Balıkesir-Havran ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Daha sonra Ordu-Akkuş, Adıyaman-Çelikhan, Siirt-Eruh, Sakarya-Taraklı, Şanlıurfa-Birecik, Samsun-Vezirköprü ve Amasya-Merzifon ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. Şırnak Vali Yardımcılığı yapan Balcı, bir süre T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda da çalıştı.

2017 yılında Diyarbakır-Kayapınar Kaymakamı olarak atanarak, aynı zamanda Kayapınar Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 2018 yılında Tokat Valisi olarak göreve başladı ve 2022 yılına kadar bu görevde bulundu. 2022 yılında Van Valiliği'ne atanan Balcı, aynı zamanda Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

Ozan Balcı'nın Güncel Görevi

Van Valisi olarak görev yapan Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bu görevi üstlenen Balcı, kamu yönetimindeki deneyimiyle Van'da görevine devam etmektedir.

Ozan Balcı'nın Özel Hayatı

Evli ve üç çocuk babası olan Ozan Balcı, akademik çalışmalarına ve idari görevlerine ek olarak çeşitli eğitim programlarına da katılmıştır. Japonya'da düzenlenen "Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Rolü” adlı programa dahil olmuş ve birçok uluslararası eğitimden geçmiş bir bürokrattır.

Kaynak: Haber Merkezi