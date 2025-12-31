Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Müzik ve oyunculuk kariyerini birlikte yürüten Özcan Deniz, Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından biri olarak hem albümleri hem de rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Özcan Deniz kimdir?

Özcan Deniz, şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu ve yönetmendir. 1990'lı yıllarda müzik kariyeriyle çıkış yapmış, ilerleyen yıllarda dizi ve sinema projeleriyle de büyük başarı elde etmiştir.

Özcan Deniz kaç yaşında?

19 Mayıs 1972 doğumlu olan Özcan Deniz, 2025 itibarıyla 53 yaşındadır.

Özcan Deniz nereli?

Özcan Deniz, Ankara'da doğmuştur. Aslen Ağrılıdır ve Kürt kökenlidir.

Özcan Deniz evli mi?

Özcan Deniz'in evlilikleri magazin gündeminde sıkça yer almıştır. Son olarak İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile evlenmiş, ancak çift daha sonra yollarını ayırmıştır.

Özcan Deniz'in çocuğu var mı?

Evet. Özcan Deniz'in, Samar Dadgar ile evliliğinden Kuzey adında bir oğlu bulunmaktadır.

