Milli görüş hareketi liderlerinden Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Peki Recai Kutan Kimdir ? Recai Kutan kaç yaşında öldü, evli mi?

Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Kutan, 1977 seçimlerinde, Millî Selamet Partisi'nden Malatya milletvekili, 1977 koalisyon hükûmetinde imar ve iskân bakanı olarak görev aldı.

Recai Kutan Kimdir ?

Mehmet Recai Kutan (d. 1930, Malatya), Türk siyasetçi ve inşaat mühendisi.

1930 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Malatya'da yaptı. Lise tahsilinden sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girdi ve buradan 1952 yılında mezun oldu.1952-1969 yılları arasında DSİ'de, sırasıyla Malatya DSİ 92. Şube Başmühendisi, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürü ve DSİ Genel Müdür Muavini olarak çalıştı.1969'da TÜMAŞ, Türk Mühendislik Müşavirlik A.Ş.'yi Genel Müdür olarak organize etti. 1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisinde oldu.

1977 seçimlerinde, MSP'den Malatya Milletvekili, 1977 Koalisyon Hükümetinde İmar ve İskân Bakanı oldu. 12 Eylül 1980 askeri ihtilalinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.Askeri mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Askeri Yargıtay'ın kararı esastan bozmasından sonra beraat etti. 1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı ve 20. Dönem Refah Partisi Malatya Milletvekilliği yaptı. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. Sürdürdüğü genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan olağan kongrede Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a devretti. Halen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğini ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanlığını yürüttü.

İyi derecede İngilizce, Arapça, Fransızca bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi