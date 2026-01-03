Şanlıurfa Birecik’te konaklaması ile tanınan kuş türü hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Şanlıurfa Birecik'te konaklaması ile tanınan kuş türü hangisidir?
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, dünyaca ünlü Kelaynak kuşu ile tanınır.
Kelaynaklar, nesli tehlike altında olan nadir kuş türlerinden biridir. Türkiye'de doğal olarak yaşamlarını sürdürdükleri tek yer Bireciktir. Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda bulunan Kelaynak Üretme İstasyonu, bu türün korunması ve çoğaltılması amacıyla faaliyet göstermektedir.
Birecik, kelaynak kuşları sayesinde hem biyolojik çeşitlilik hem de kültürel miras açısından özel bir konuma sahiptir.
