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Selim İleri kimdir? Selim İleri kaç yaşında öldü, nereli ve evli mi?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Selim İleri kimdir? Selim İleri kaç yaşında öldü, nereli ve evli mi?
Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, yaşamını yitirdi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Selim İleri’nin hayatını ve eserlerini araştırmaya başladı. Peki, Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Ünlü yazar neden vefat etti? İşte detaylar...

Bir süredir rahatsız olan İleri, İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti.

Selim ileri kimdir?

Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Tam adı Ali Selim İleri olan ünlü yazar, senarist ve eleştirmen adını I. Selim'den aldı. 

Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun olan Selim İleri, lise öğretmenlerinin etkisiyle edebiyata yöneldi. Lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlasa da öğrenimini yarıda bıraktı.

'Dostlukların Son Günü', 'Uzak Hep Uzak' ve 'Yaşarken ve Ölürken' başta olmak üzere yazdığı birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yerini alan Selim İleri, 8 Ocak 2025 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Selim İleri Eserleri

Selim İleri'nin ilk romanı 1973 yılında yayımlanan Destan Gönüller adlı romandır. Ünlü yazarın edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan Her Gece Bodrum romanı ise 1976 yılında yayımlanmıştır.

Ayrıca Selim İleri, çalışma hayatında ''Dünya'' gazetesinin sanat sayfasını ve ''Argos'' dergisini de yönetmiştir. Bunların yanı sıra çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlanmıştır. Önemli yazarlardan biri kabul edilen Selim İleri, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

1970'li yıllardan bu yana yaşamı boyunca yazıdan başka bir uğraş edinmeyen Selim İleri; roman, öykü, deneme, tiyatro, şiir, inceleme ve anı gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koymuştur.

Selim İleri Neden Öldü?

Bir süredir rahatsız olduğu bilinen Selim İleri'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bu sabah hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 8 Ocak 2025 tarihinde ise 75 yaşındaki Selim İleri'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

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