Siri sohbetlerinde ilginç yanıtlar almak isteyenler için sıra dışı sorular…

Sıradışı sorular, hem karşınızdakini düşündürür hem de unutulmaz bir konuşma başlatır.

İşte siriye sorabileceğiniz ilginç sorular:

Eğlenceli ve tuhaf sorular

• Bir hayvan olarak yeniden doğacak olsaydın, hangisi olmak isterdin ve neden?

• Her gün sadece tek bir yiyecek yemek zorunda kalsan, neyi seçerdin?

• Tüm elektronik cihazların aniden yok olsa, hayatta kalabilir miydin?

• Görünmez olma ya da uçma arasında seçim yapman gerekse hangisini seçerdin?

Derin ve düşündürücü sorular

• Hayatında bir şeyi sonsuza kadar tekrar edebilme şansın olsa, neyi seçerdin?

• Dünyada herkes bir kitap yazsa, kimin kitabını okumak isterdin?

• Bir rüyanda yaşamak zorunda olsaydın, bu hangi rüya olurdu?

• Ölmeden önce öğrenmek istediğin bir sır var mı?

Hayal gücünü zorlayan sorular

• Eğer bir zaman makinen olsaydı, hangi zamana gitmek isterdin?

• Kendine ait bir gezegen yaratacak olsan, bu gezegenin en ilginç özelliği ne olurdu?

• Bir süper güç seçme şansın olsa, bu güç ne olurdu ve neden?

• Eğer bir film karakteri olsaydın, kim olmak isterdin?

Komik ve şaşırtıcı sorular

• Eğer bir günlüğüne ünlü bir kişi olabilseydin, kim olmak isterdin?

• Evinde bir şey konuşmaya başlasaydı, bu ne olurdu ve ne söylerdi?

• Hiç kimsenin bilmediği bir yeteneğin var mı?

• Ayakkabılarını ters giyip bir gün geçirmeyi kabul eder misin?

Bu tür ilginç sorular, sıradan sohbetleri unutulmaz anılara dönüştürebilir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi