Troya Savaşı’nın yapıldığı yer olarak bilinen Troya Antik Kenti nerededir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Homeros'un İlyada destanına konu olan, o meşhur tahta atın ve efsanevi savaşların yaşandığı Troya Antik Kenti, sadece bir mitoloji değil, dünya arkeoloji tarihinin en önemli duraklarından biridir. Binlerce yıllık geçmişiyle bu antik kent, Anadolu'nun kadim topraklarında yer almaktadır.

Troya Savaşı'nın yapıldığı yer olarak bilinen Troya Antik Kenti nerededir?

Troya Antik Kenti, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde, Çanakkale il sınırları içerisinde yer almaktadır. Kazdağları'nın (İda Dağı) eteklerinde, merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarındaki Hisarlık Tepesi mevkisindedir. 1998 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu bölge, hemen yanı başında bulunan Troya Müzesi ile de tarihe ışık tutmaktadır.

Cevap: Çanakkale

