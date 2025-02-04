Turabi’nin Şarkısı Neden Kaldırıldı, Yasaklandı? Turabi’nin Şarkısı Engellendi mi? Turabi’nin Şarkısı Neden Yok?
Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran, çıkardığı İngilizce şarkı ile gündem oldu. Şarkının içerdiği ifadeler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çeken ünlü ismin eserine erişim engeli talep edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi’nin “Wine Me Dine Me“ adlı şarkısının toplum yapısını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle yasal süreç başlattı.
Turabi'nin Şarkısı Yasaklandı mı?
Turabi'nin yayınladığı şarkı, sözlerinde yer alan ifadeler nedeniyle eleştiri topladı. Özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkı hakkında yetkililer harekete geçti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda şarkıya erişim engeli getirilmesine karar verdi.
Şarkının Kaldırılma Nedeni Ne?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şarkı sözlerinde yer alan ifadelerin:
Kadınları aşağılayan cinsiyetçi unsurlar içerdiği,
Çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği,
Toplumsal değerlere zarar verebileceği gerekçeleriyle erişim engeli talep edildiği belirtildi.
Turabi Konu Hakkında Açıklama Yaptı mı?
Sosyal medya hesaplarından müzik kariyerine odaklanacağını duyuran Turabi Çamkıran, yaşanan gelişmelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak alınan erişim engeli kararının ardından şarkının dijital platformlardan kaldırılması bekleniyor.
Şarkı Yayından Tamamen Kaldırılacak mı?
Şarkıya getirilen erişim engeli kararı doğrultusunda, dijital müzik platformları ve sosyal medya kanallarında yayından kaldırılma süreci başlatıldı. Bazı platformların şarkıyı listelerinden çıkardığı belirtilirken, Türkiye'de tamamen erişime kapatılması ihtimali de gündemde.
Olayın yankıları devam ederken, Turabi'nin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.
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