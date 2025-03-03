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2025 BİLSEM Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Takvimi Güncelledi

2025 BİLSEM Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Takvimi Güncelledi

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) giriş sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. MEB tarafından yapılan duyuruyla birlikte, BİLSEM ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih netlik kazandı.

BİLSEM Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen sınav takvimine göre, 2025 BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme sürecine davet edilecek.

BİLSEM Başvuru ve Değerlendirme Süreci

BİLSEM'e kabul edilmek isteyen özel yetenekli öğrenciler, belirli aşamalardan geçerek değerlendirmeye tabi tutuluyor. İlk olarak grup tarama sınavı gerçekleştiriliyor. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirme sürecine katılma hakkı kazanıyor.

Bireysel değerlendirme aşamasında öğrencilerin zihinsel, sanatsal ve fiziksel yetenekleri detaylı olarak inceleniyor. Değerlendirme süreci sonucunda uygun bulunan öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezleri'ndeki özel eğitim programlarına dahil ediliyor.

Sonuçların açıklanmasıyla ilgili gelişmeleri takip etmek için www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

BİLSEM Sonuç Takvimi Güncellendi
MEB tarafından açıklanan yeni BİLSEM takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

14 Nisan - 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz - 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Kaynak: Haber Merkezi

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