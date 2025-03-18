EKYS sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? EKYS ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen öğretmenlerin katıldığı 2025 EKYS sınavının sonuç tarihi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı.
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre sınava katılan adaylar 21 Mart 2025 tarihinde sonuçlarına erişebilecek.
2 Mart 2025 tarihinde Türkiye genelinde EKYS öğretmenlerin okul yöneticisi olabilmesi için uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanan cevap anahtarları ile adaylar, tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Fakat resmi sonuçlar değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 21 Mart'ta ilan edilecek.
EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava katılan adaylar, EKYS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına erişim sağlayacak.
Açılan ekranda 2025-MEB-EKYS Sonuçları sekmesine tıklayarak puanlar görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, adayların puanlarına göre tercih süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetici atama takvimine göre, başarı sıralamaları ve mülakat süreçleri ilerleyen günlerde duyurulacak.
Kaynak: Haber Merkezi