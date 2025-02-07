İkinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili 2025 ne zaman başlayacak?

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılında, ikinci dönem için ara tatil Mart ayında başlayıp Nisan ayında sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek bu tatil, öğrenciler için bir nefes alma fırsatı sunacak. Yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapan öğrenciler, Nisan ayında gerçekleşecek ara tatilin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, 2025 takvimine göre Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB’in 2025 yılına ait eğitim takvimi ve 2. dönem ara tatilinin tarihi!

Okullarda 15 tatil dönemi sona erdi ve ikinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü, Nisan ayında yapılacak olan ara tatilde. Okulların tekrar açılacağı tarih ve Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla Nisan ara tatili hangi tarihe denk geliyor ve ne kadar sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimi doğrultusunda 2. ara tatil tarihleri ve detaylar... İkinci ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak. Buna göre okullarda ikinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 9 gün tatil yapılacak! Okullar, 28 Mart Cuma günü kapanacak ve 7 Nisan Pazartesi günü açılacak. Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak. Okullar ne zaman kapanacak? 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Okul #Ara tatil

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