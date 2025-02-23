Kocaeli’de Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Kocaeli’de kış mevsimi etkisini göstermeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.
Kocaeli'de Kar Yağışı Başladı, 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Kocaeli'de özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya başladı. Ulaşımı zorlaştıran hava koşulları nedeniyle yetkililerden tatil kararına ilişkin açıklama bekleniyor.
Kocaeli'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Kocaeli'de kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Kocaeli Valiliği'nden gelecek duyurular önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kocaeli'de Kar Tatili Var Mı?
Kocaeli'de etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için resmi açıklamaları takip ediyor. Ancak, şu ana kadar Kocaeli Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı.
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