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Okullarda birinci dönem ara tatili bugün başlıyor

Okullarda birinci dönem ara tatili bugün başlıyor
2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor. Milyonlarca öğrenci 9 günlük birinci ara tatile çıkacak. Öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

20 milyondan fazla öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük ara tatile çıkacak. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri de tatil boyunca çevrim içi olarak devam edecek.

Öğretmen ve öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.

3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Eğitim #Tatil

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