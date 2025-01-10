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Zirai Eğitimin 179. Yıl Dönümü kutlandı

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Zirai Eğitimin 179. Yıl Dönümü kutlandı
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “Zirai Eğitimin Başlangıcının 179. Yıl Dönümü” kutlama programı gerçekleştirildi. Programda zirai eğitimin Türkiye’nin tarımsal hedeflerine katkı sunduğu vurgulandı.

Ziraat Fakültesinde düzenlenen programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Dekan Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selçuk Parla, Konya Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Seyit Ahmet Bağcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, 179 yıllık köklü bir eğitim geleneğine sahip olmanın önemine değindi. Bayramoğlu, "Selçuk Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri ve ülke kalkınmasına en üst düzeyde hizmet eden bir Üniversite. Bulunduğumuz bölge, tarım potansiyeli bakımından oldukça yüksek bir öneme sahip. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük ziraat fakültelerinden birisine sahibiz. Tüm bu unsurlar, bize zirai eğitim ve tarım sektörüne hizmet etme noktasında büyük sorumluluklar yüklüyor, Selçuk Üniversitesi olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bayramoğlu, tarım sektörüne ve kırsal kalkınmaya yönelik politikalar geliştirilmesinin önemini vurgulayarak zirai eğitime yönelik de bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMIN DAİMA HİZMETİNDE

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin tarımsal üretimin seyrini değiştirecek önemli adımlar attığını belirten Prof. Dr. Harmankaya, "Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahim Ada tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli 5 adet şeker pancarı tohumu çeşidi çiftçimizin hizmetine sunuldu. Bunun yanı sıra Alo Selçuk Ziraat uygulamamız ile ülkedeki tüm çiftçiler WhatsApp hattı ile Fakültemize ulaşıp sorunlarını alanında uzman akademisyenlere ileterek çözüm bulabiliyor. Fakültemizi, eğitim öğretim kalitesini geliştirme kapsamında 2025 yılı içinde akredite etme hedefimiz var. 42 yıllık birikimiyle bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu. 

Programda moderatörlüğünü Prof. Dr. Sabri Gökmen'in yaptığı "Yeni Yüzyılda Zirai Eğitimin Önemi” konulu panel de gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Fahri Altay "Türkiye'deki Tarımsal Araştırmalar”, Konya İl Tarım Orman Müdürü Duran Seçen "Tarımsal Üretimin Önemi” ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Önal ise "Tarım Makineleri Endüstrisinde Güncel Durum ve Ziraat Mühendislerinin Önemi” konulu sunum gerçekleştirdi. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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