14 Ekim Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları…

14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 10.13 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın alış; 3,039.00 Satış; 3,057.00 Gram Altın Bozuk alış; 3,044.00 S atış; 3,063.00 22 Ayar Altın alış; 2,775.00 18 Ayar Altın alış; 2,233.00 14 Ayar Altın alış; 1,743.00 Gremse Altın alış; 49,075.00 satış; 49,675.00 Ata Lira alış; 20,285.00 satış; 20,485.00 Tam Altın alış; 19,680.00 satış; 19,975.00 Yarım Altın alış; 9,830.00 satış; 10,040.00 Çeyrek Altın alış; 4,910.00 satış; 5,030.00 (Selman Kaya)

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