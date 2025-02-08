2025 Vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi affı çıkacak mı?

2025 yılıyla birlikte vergi affı olup olmayacağı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Ekonomik canlılık yaratmak ve mükelleflerin borç yükünü hafifletmek amacıyla gündeme gelen bu konuda, resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

2025 Vergi Affı Çıkacak Mı?

2024 yılının sonlarına doğru vergi affının çıkıp çıkmayacağı konusu, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer aldı. Vergi affı, geçmişte ödenmemiş ya da eksik ödenmiş vergilerle bunlara bağlı cezaların belirli koşullar altında silinmesi veya yeniden yapılandırılması anlamına geliyor. 2025 yılına geçişle birlikte, bu konuda yapılacak resmi açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu an için herhangi bir vergi affı duyurusu yapılmış değil.

Vergi affının çıkıp çıkmayacağı, ilerleyen dönemde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

Zenginlere Vergi Affı İddiası

2024 yılının Ağustos ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesi yönünde bir öneride bulunduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak İletişim Başkanlığı, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile yapılması yönündedir. Meclis'ten geçen son vergi paketinde, zenginlere vergi affı gibi bir konu gündeme gelmemiştir."

Bu açıklamalarla birlikte, vergi affı konusunda herhangi bir düzenlemenin olmayacağı ifade edildi ve vatandaşlar asılsız iddialara itibar etmemeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi