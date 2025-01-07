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Çevrim içi alışverişe 2 ayda 1,2 trilyon dolar

Çevrim içi alışverişe 2 ayda 1,2 trilyon dolar
ABD’li bir yazılım şirketi, tatil dönemi perakende satışlarının dünya genelinde 1,2 trilyon dolar, ABD’de ise 282 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını bildirdi.

Salesforce, 1,5 milyar alışveriş ve 1,6 trilyon sayfa görüntülemesinin analizine dayanan 1 Kasım-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan tatil sezonu verilerini yayımladı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, çevrim içi satışların yeni zirvelere ulaştığı ifade edilerek, tatil sezonunda perakende satışların dünya genelinde yüzde 3 artarak 1,2 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde ABD'deki satışların yüzde 4 artışla 282 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği'nde de yüzde 1 artış kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada, beklenenden daha iyi geçen tatil alışveriş sezonunun, artan tüketici harcamalarının yanı sıra mobil ve sosyal medya ticaretindeki artışlardan güç aldığını gösterdiği vurgulandı.

122 milyar dolarlık ürün iade edildi

Ancak, alışveriş yapanların şimdiden 122 milyar dolarlık ürünü iade ettiğine değinilen açıklamada, hem tüketicilerin hem de perakendecilerin, ürün önerileri ve kişiselleştirilmiş sipariş desteği yoluyla tatil alışverişi deneyimlerini geliştirmek için yapay zeka kullanımına yöneldiği aktarıldı.

Bunların tüm çevrim içi siparişlerin yüzde 19'unu oluşturduğu ifade edilen açıklamada, yapay zeka desteğiyle yapılan alışverişin 2023 tatil sezonuna göre yüzde 6 arttığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Salesforce Tüketici Analizleri Direktörü Caila Schwartz, "Perakendeciler güçlü bir tatil sezonu geçirdi, ancak bir önceki yıla kıyasla iade oranındaki yüzde 28'lik artış bazı endişelere neden oluyor." ifadesine yer verdi.

Yapay zekayı benimseyen perakendecilerin bunun faydalarını şimdiden görmeye başladığına işaret eden Schwartz, perakendecilerin iadelerden kaynaklanan gelir kayıplarını en aza indirme ve müşterilerle yeniden etkileşim kurma hedefleri nedeniyle yapay zeka araçlarının bu yıl daha kritik olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

  • #ABD #Online Alışveriş

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