YAŞAM Haberleri

Topu topu 7 nota var kaç beste yapılabilir ki, sözlerinin sahibi kimdir?

Topu topu 7 nota var kaç beste yapılabilir ki, sözlerinin sahibi kimdir?

"Topu topu 7 nota var, kaç beste yapılabilir ki?” ifadesi, müzik dünyasında yaratıcılığın sınırlarını sorgulayan ve sıkça alıntılanan dikkat çekici sözler arasında yer alıyor.

Bu cümle, yıllardır hem müzikle ilgilenenlerin hem de sanatseverlerin merak ettiği bir soruyu da beraberinde getiriyor: Bu söz kime ait?

Sözün Ortaya Çıkışı

Müzikte yalnızca yedi temel nota (do, re, mi, fa, sol, la, si) bulunmasına rağmen, yüzyıllardır sayısız eser üretilmiş olması insan yaratıcılığının gücünü gözler önüne seriyor. "Topu topu 7 nota var, kaç beste yapılabilir ki?” sözü de tam olarak bu gerçeğe dikkat çekiyor.

Söz konusu ifade, Türk pop müziğinin en üretken ve tanınmış isimlerinden Serdar Ortaç tarafından dile getirilmiştir.

Yedi Nota, Sonsuz İhtimal

Teknik açıdan bakıldığında müzik yalnızca yedi notayla sınırlı değildir. Oktavlar, yarım sesler, makamlar ve armonilerle birlikte ortaya çok daha geniş bir müzikal evren çıkar. Ancak temel düşünce değişmez: Sınırlı unsurlarla sınırsız üretim mümkündür.

Bu söz, sadece müzik alanında değil; edebiyat, sinema ve dijital içerik üretimi gibi birçok alanda da ilham verici bir benzetme olarak kullanılır. Nasıl ki aynı harflerle sayısız kitap yazılabiliyorsa, aynı notalarla da bambaşka duygular ve hikâyeler anlatılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

