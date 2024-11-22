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Gümrüklerde 10 ayda 500 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucu 10 ayda 5,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimler, artan arz yönlü şoklar ve korumacılık eğilimleriyle uluslararası ticaretin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğü belirtildi.

Bakanlıkça dış ticaret işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla cari gümrük işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle de geçmiş dönemlerde yapılan beyanların doğruluğu ve geçerliliğinin sürekli kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmalar kapsamında firmaların geçmişe dönük dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği ifade edildi.

Ayrıca işlemleri tamamlanmış gümrük beyannamelerinin Bakanlıkça sürekli tarandığı, şüpheli görülenlerin detaylı olarak tekrar incelendiği belirtilen açıklamada, "Hem sonradan kontrol denetimine tabi tutulacak firmaların seçiminde hem de ikincil kontrole tabi tutulacak şüpheli beyannamelerin tespitinde, Bakanlık tarafından geliştirilen ileri analitik teknikler kullanılıyor. Bu sayede yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanlar ayıklanabiliyor." bilgisi verildi.

Gümrüklerde 10 ayda 500 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi

Açıklamada, bu çalışmalar doğrultusunda, Türkiye'nin gümrüklerinde küresel ticaretin karmaşık yapısı altında, bu yılın 10 ayında yaklaşık 6 milyon beyannameyle 500 milyar dolarlık dış ticaret işleminin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Aynı dönemde 234 firmanın Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkincil kontrol incelemelerinde 7 bin 692 gümrük beyannamesi için ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edildi. Bu kapsamda, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucu 2024 yılının 10 aylık döneminde yaklaşık 5,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek, kamunun gelir kaybının önüne geçildi. Bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: AA

  • #Gümrük Muhafaza #Ticaret Bakanlığı #Ticaret

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