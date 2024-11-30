Tüketiciler 30 bin TL’yi aşan ödemelerinde finansal kuruluşları kullanacak
Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 7 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya çıkarıldı.
Tebliğde yer alan örneklerdeki tutarlarda da düzenleme yapıldı.
Yabancılar ve Türkiye ikameti olmayanlarla ilgili işlemler de düzenlendi
Öte yandan, belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişikliğe gidildi.
Uygulama kapsamında, düzenlenecek faturalarda yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan gerçek kişilerin pasaport numaralarının yazılması şartı bulunuyor. Düzenlemeyle artık pasaportların bir suretinin de faturanın ekine konulması gerekmeyecek.
Tahsil edilen tutarların, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlara yatırılması zorunluluğu da aranılmayacak.
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