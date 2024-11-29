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Bankaların ATM’sine sahte 45 bin 800 dolar yatırdılar

Bankaların ATM’sine sahte 45 bin 800 dolar yatırdılar
Adana’da 2 banka şubesinin ATM’sine toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknotlar yatırıp, bu parayı Türk lirasına çevirdikten sonra tekrar çektikleri öne sürülen 15 şüpheli, operasyonla yakalandı. Yakalanmamak için şapka, gözlük ve cerrahi maske takarak ATM’lere gittiği tespit edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kentteki 2 banka şubesinin ATM'sine, yaklaşık 7 ay önce farklı tarihlerde 100'er dolar olmak üzere toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknot yatırıldığı tespit edilince, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sahte banknotların yatırıldığı tarihleri tespit edip, ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 15 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin, yakalanmamak ve yüzlerini gizlemek için ATM'lere şapka, gözlük ve cerrahi maske kullanarak gittiğini saptandı.

DAHA ÖNCE SAHTE PARAYLA YAKALANMIŞLAR

Ekipler, şüphelilerin sahte banknotları başka kişilerin banka hesabına yatırıp, sonrasında Türk lirasına çevirerek farklı kişilerin hesabına aktardığını belirledi. Şüphelilerin daha sonra akladıkları parayı kartsız işlemle ATM'lerden çektiği tespit edildi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerden A.Ö., F.K. ve S.B.'nin mayıs ayında Antalya'da durdurulan otomobillerinde toplam 60 bin 700 dolar değerinde sahte banknotla yakalandığını saptadı.

3 İLDE OPERASYON

Araştırmasını sürdüren polis, Adana merkezli Hatay ve Mersin'de belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda A.Ö., F.K. ve S.B.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tamamı sahte 183 adet 100 dolarlık banknot, 256 adet 1 dolarlık banknot, 36 adet 5 liralık banknot ile 1 ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirildi.

SAHTE OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne götürülen şüpheliler, ATM'lere yatırdıkları paraları borçlularından aldıklarını ve kumarda kazandıklarını ileri sürerek, sahte olduğunu bilmediklerini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., F.K. ve S.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

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