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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: “Başkomutan olarak sesleniyorum: AYAĞINI DENK AL!’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: “Başkomutan olarak sesleniyorum: AYAĞINI DENK AL!’’
TSK komuta kademesine yönelik tehditleri nedeniyle Özgür Özel’e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Özel sana Başkomutan olarak sesleniyorum, ayaklarını denk al. Denk almazsan denk getirmesini biliriz.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı kapsamında bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemin önemli konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın gündeminde CHP Grup toplantısında TSK komutanlarını hedef alan Özgür Özel de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i sert sözlerle eleştirdi.

"TUTTUĞU YOL, YOL DEĞİL"

Erdoğan, konuşmasında, "Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur, ne de üslubu siyasi nezakete uygundur.

Sayın Özel'in dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler, bunun en son örneğidir." ifadelerine yer verdi.

"BAŞKOMUTAN OLARAK SESLENİYORUM: HADDİNİ BİL"

Sert eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu:

Sayın Özel sana Başkomutan olarak sesleniyorum, ayaklarını denk al.
Denk almazsan denk getirmesini biliriz.

Laf atma hakkı ve yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin! Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle yakışmaz.

"GEREĞİ NEYSE YAPILACAK"

Gereği neyse, ben de komuta kadememizi toplayacağım. Manevi tazminat davasından tut diğer her noktada bunlara davayı açacağız.

"ÇANLAR KENDİSİ İÇİN ÇALMAYA BAŞLAYACAK"

CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendisine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar kendisi için çalmaya başlayacaktır.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu had bildiren sözleri salonu adeta ayağa kaldırdı.

Erdoğan, il başkanları ve partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

ÖZEL'DEN TSK KOMUTA KADEMESİNE TEHDİT

TSK'dan 'kılıçlı yemin töreni' nedeniyle ihraç edilen 5 teğmen konusu hakkında grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, TBMM'deki kürsüsünden komutanların isimlerini vererek "Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in bu tahdit içeren sözleri büyük tepkiye neden olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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