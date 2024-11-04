Konya’da 2 tır ve 1 otomobil çarpıştı! Yaralılar hastaneye gitmeyi reddetti

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Pancar Kooperatifi Kavşağı civarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 42 AHL 708 plakalı otomobil, R.Ç.'nin kullandığı 27 R 7092 plakalı çekici ve S.K. yönetimindeki 68 HP 103 plakalı çekici çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada çok hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek hastaneye gitmeyi reddetti.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA