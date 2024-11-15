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15 Kasım Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Sibel Elmas
Muhabir

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15 Kasım Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

15 Kasım 2024 Cuma günü saat 09:14 itibarıyla  Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

- Gram Altın (Tüm): Alış 2.830,80/ Satış 2.831,20

- Yarım Altın: Alış 9.628 TL/ Satış 9.744 TL


 
- Çeyrek Altın:  Alış 4.814,00/ Satış 4.875,00

- Tam Altın: Alış  19.257 TL/ Satış 19.420 TL

- Ata Altın: Alış 19.602 TL / Satış 20.095 TL

(Sibel Elmas)

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