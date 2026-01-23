Adres Konya! Kadın kılığına girerek kaçtı: Firari şüpheliyi polis kıskıvrak yakaladı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen titiz saha çalışmaları neticesinde, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kadın kılığına girerek izini kaybettirmeye çalışan firari şahıs, yapılan çalışmalarla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; "mühür bozma", "hakaret", "kadına şiddet" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından hakkında ifadeye yönelik arama kararı bulunan Ö.S'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın, resmi nikahlı eşi S.S'ye yönelik aile içi şiddet olayları nedeniyle de daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğu belirlendi.

SAKLANMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Şahsın, daha önce eşinin ikametine kadın kılığına girerek geldiği ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı belirlendi. Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren ve sıra dışı yöntemlere başvuran firarinin izini süren ekipler, şahsın saklandığı yeri tespit etti.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ, ADALETE TESLİM ETTİ

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, firari şüpheli kaçmaya fırsat bulamadan yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

